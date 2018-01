CONTENUTI DELLA PAGINA

COTRAL: AL VIA IL NUOVO BANDO PER 400 NUOVI BUS





Cotral ha bandito la gara per l'acquisto di 400 nuovi bus in quattro anni. Il bando, del valore di oltre 190 milioni di euro, è suddiviso in due lotti. L'azienda finanzierà con risorse proprie il primo contratto applicativo per l'acquisto dei primi 70 bus. Entro la primavera si completerà la fornitura dei 427 nuovi pullman acquistati con la gara del 2015