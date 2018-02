CONTENUTI DELLA PAGINA

SCUOLA: VISITE GRATUITE PER STUDENTI AL CASTELLO SANTA SEVERA





Dalla scorsa settimana e fino a marzo al via un programma di viste gratuite per gli studenti al Castello di Santa Severa. I ragazzi potranno approfondire la conoscenza storica e artistica del castello. Il Castello di Santa Severa è stato riaperto dalla Regione Lazio il 25 aprile 2017