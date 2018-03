CONTENUTI DELLA PAGINA

SANITÀ: LAZIO 1° TRA LE REGIONI IN PIANO DI RIENTRO





L’indagine della società Demoskopika e l’indice di performance sanitaria collocano il Lazio prima tra le Regioni in Piano di rientro. Un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni. Anche nella risposta alla soddisfazione del servizio sanitario il Lazio si colloca prima della Toscana e subito dopo le Marche, Regioni con una consolidata esperienza virtuosa