AMBIENTE: IL 22 MAGGIO IL RITORNO AL MARE DI DUE TARTARUGHE CARETTA CARETTA





“Muzio” e “Algida”, due esemplari di tartaruga Caretta caretta, verranno restituiti al mare il 22 maggio alle 12.30 dalla spiaggia di Lido dei Pini di Anzio. L’evento avrà luogo nell’ambito della Settimana Naturale dei Parchi e ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sulle emergenze della conservazione degli ambienti costieri e marini