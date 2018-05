TORNO SUBITO: PRESENTATA LA NUOVA EDIZIONE

Al via la nuova edizione del bando che consente ogni anno a migliaia di ragazze e ragazzi che ogni anno vanno all’estero a studiare o lavorare e poi tornano nel Lazio per continuare la loro esperienza. Dal 2014, sono partiti circa 6 mila ragazzi.

, il bando che consente ogni anno a migliaia di ragazze e ragazzi di andare a studiare o lavorare all'estero o in un'altra regione italiana e di tornare poi nel Lazio per continuare la loro esperienza. Dal 2014, sono partiti circa 6 mila ragazzi.

Oltre mille giovani hanno già trovato lavoro grazie a questo progetto: 600 con le prime due edizioni già concluse e altri 500 con le altre due edizioni ancora aperte hanno già trovato un impiego lavorativo.

I numeri di ‘Torno subito’: stanziati finora circa 80 milioni di euro delle risorse del Fondo Sociale Europeo.

Circa 6000 partecipanti delle edizioni 2014, 2015 e 2016 e 2017

In 3118 (53%) sono stati in Europa o nel mondo 2765 (47%) in altre Regioni Italiane

Circa 500 ragazzi su 1600 (circa il 36,2%) hanno trovato un impiego lavorativo.

Per l’edizione 2018:

Confermato l’aumento dei costi riconosciuti per i servizi di accompagnamento per le persone con disabilità da 4.000 a 8.000 euro ;

; Confermata una premialità per i residenti dei territori colpiti dal sisma del 2016.

Recependo la normativa regionale in materia di tirocini il progetto Torno Subito rimborsa l’indennità di tirocinio passando da 600 a 800 euro.

Se vuoi partecipare anche tu ecco il nuovo bando

“Torno subito è la dimostrazione che un'Italia diversa è possibile. Rispetto alla litania sulla fragilità degli strumenti di accesso al mondo del lavoro, questa è la dimostrazione che si può fare. Ragazzi e ragazze che vanno all'estero, studiano, lavorano poi tornano ed entrano nel mondo produttivo regionale - così il presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: in Italia non bisogna solo cavalcare le paure ma dare risposte ai motivi che le creano. 'Torno Subito' e' una prova. Non le politiche giovanili di un tempo, ma una strategia che metta i giovani nelle condizioni di aiutare l'Italia a crescere”.

“Ormai Torno Subito è una splendida opportunità, perché i ragazzi hanno capito il meccanismo, costruiscono in autonomia il progetto, si mettono in gioco e si valorizzano. Poi noi gli chiediamo di mettere a valore nella nostra Regione quello che hanno appreso in giro per il mondo. C'è la crescita della persone e della nostra comunità” – è il commento di Massimiliano Smeriglio, Vicepresidente e Assessore Formazione, Diritto allo Studio, Università e Ricerca, Attuazione del programma, Protezione civile.