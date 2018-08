07/08/2018 -

La graduatoria dell’edizione 2018 di Torno Subito è online. Alla sua quinta edizione il programma, finanziato con il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo della Regione Lazio, con un investimento di 11 milioni di euro, anche quest’anno permetterà la realizzazione di progetti di formazione e lavoro in Italia e nel Mondo.“Il progetto negli anni passati ha coinvolto più di 6.000 ragazzi, ora un’altra ondata è pronta a partire, sempre con la promessa di tornare per restituire al Lazio, quanto appreso dall’esperienza fatta fuori. Torno Subito è soprattutto una possibilità offerta per realizzare i propri sogni. In bocca a lupo ai ragazzi vincitori”, dichiara il Vicepresidente della Regione Lazio e Assessore alla Formazione, Università, Ricerca,Tutti i dettagli sono disponibili sul sito di www.tornosubito.laziodisu.it