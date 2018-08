CONTENUTI DELLA PAGINA

PONTE DELLA SCAFA: DAL 29-8 LA RIAPERTURA PARZIALE





Dalle ore 6 di mercoledì 29 agosto il Ponte della Scafa a Fiumicino sarà riaperto al traffico dei veicoli a senso unico alternato. Transito consentito anche ai mezzi di soccorso, ai veicoli Cotral e ai pedoni