CONTENUTI DELLA PAGINA

DTT FRASCATI: CONSIGLIO DI STATO CONFERMA CORRETTEZZA OPERATO ENEA E REGIONE LAZIO





Dtt Frascati, il Consiglio di Stato ha emesso l'ordinanza che ribadisce quanto già stabilito dal Tar nell'agosto scorso in merito alla realizzazione nel Centro Enea di Frascati del progetto DTT, uno degli impianti scientifici più importanti nel mondo nel campo della fusione nucleare