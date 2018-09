Sei in: Home sala stampa \ dettaglio notizia

AGROALIMENTARE: LA REGIONE AL SANA CON TANTE ECCELLENZE





La Regione Lazio, in collaborazione con Arsial, partecipa al 30° Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, SANA, in programma fino al 10 settembre a Bologna. Un’importante occasione di promozione e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari laziali per i produttori bio