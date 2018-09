Sei in: Home sala stampa \ dettaglio notizia

CONTENUTI DELLA PAGINA

SVILUPPO: 5,4 MILIONI PER PROGETTI IMPRENDITORIALI





Le risorse sono destinate alle 7 “Aree di Crisi Industriale Non Complessa” del Lazio: in particolare verranno sbloccati, da una parte, 4,5 milioni di euro da parte del Mise (quota parte destinata al Lazio dei 64 milioni di euro del Fondo nazionale per la crescita sostenibile) e dall’altra 900mila euro di cofinanziamento regionale