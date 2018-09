ASIATICA XIX, DAL 4 AL 10 OTTOBRE INCONTRI CON IL CINEMA ASIATICO

Un viaggio attraverso il cinema asiatico, dalla Turchia al Centro Asia, al Giappone, all’India. Le proiezioni e gli incontri avranno luogo a Roma dal 4 al 10 Ottobre al We Gil e al Cinema Nuovo Sacher di Roma .Ci saranno anche incontri e presentazioni di libri, ma anche eventi enogastronomici con cucina orientale di qualità. L’evento ha il patrocinio della Regione Lazio

Tra gli altri ospiti presenti ad Asiatica Film Festival ci saranno: la casa editrice “Orientalia” specializzata in orientalistica che allestirà un punto vendita dei libri che verranno presentati e altri relativi all’Asia; la video installazione di Mohsen Rastan “Iranian Family Project”; Negar Eskandarfar, direttrice della scuola di cinema di Teheran - dove hanno insegnato Abbas Kiarostami e Asghar Farhadi - che terrà un seminario con proiezione di cortometraggi realizzati dagli studenti della scuola. E non mancheranno altri incontri con i registi ospiti, produttori e distributori italiani.