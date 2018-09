PRONTO SPESA: DA OTTOBRE RIPARTE IL SERVIZIO AD AMATRICE E ACCUMOLI

Un servizio importante, che continuerà fino a marzo dell’anno prossimo e che, per il difficile periodo invernale, aiuterà gli abitanti a fare la spesa in maniera più comoda. Nel periodo che va dal dicembre 2017 al maggio di quest’anno, infatti, sono state effettuate circa 1.500 consegne a domicilio da parte dei due furgoni del servizio, attrezzati per il trasporto di merci e farmaci, che hanno percorso complessivamente ben 11.100 chilometri.

28/09/2018 -

dei prodotti e dei servizi forniti delle attività commerciali dei due Comuni delocalizzate nei Centri Commerciali Provvisori allestiti dalla Regione.

Un servizio importante, che continuerà fino a marzo dell’anno prossimo e che, per il difficile periodo invernale, aiuterà gli abitanti a fare la spesa in maniera più comoda, senza doversi muovere da casa, garantendo loro anche altri servizi utili, come il disbrigo di pratiche e l’accompagnamento presso gli uffici e i centri commerciali.

Nel periodo che va dal dicembre 2017 al maggio di quest’anno, infatti, sono state effettuate circa 1.500 consegne a domicilio da parte dei due furgoni del servizio, attrezzati per il trasporto di merci e farmaci, che hanno percorso complessivamente ben 11.100 chilometri.

“‘Pronto Spesa e Non Solo’ era stato già organizzato per l’inverno scorso – e gestito dal CAT Ascom Rieti Confcommercio, che ha vinto il bando anche quest’anno – e i risultati che ha ottenuto la sua prima edizione ci dicono che è un programma che è stato gradito dalla cittadinanza. Un aiuto piccolo ma importante per delle persone, specie per le più deboli, già colpite duramente dal terremoto, accanto alle quali la Regione ha scelto di rimanere” - così Gian Paolo Manzella, assessore regionale allo Sviluppo Economico.