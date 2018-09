MAFIE: LA REGIONE PARTECIPA ALLA MANIFESTAZIONE OSTIA SIAMO NOI

La Regione Lazio sostiene la manifestazione ‘Ostia Siamo Noi’ che si svolgerà domenica 30 settembre a Ostia tra il FaberBeach, il Village, stabilimento balneare sequestrato al clan Fasciani e il Porto Turistico sequestrato all’imprenditore Balini. La manifestazione è promossa dall’associazione ‘Noi’, con un ricco programma di eventi sportivi, culturali e musicali

28/09/2018

La manifestazione è promossa dall’associazione ‘Noi’, con un ricco programma di eventi sportivi, culturali e musicali ed offre un contributo importante rispetto alla coscienza civile delle persone riguardo alle presenze mafiose che hanno condizionato la convivenza democratica nel X Municipio.Parteciperanno alla manifestazione anche Fabrizio Moro, Nek, Flavio Insinna, Claudia Gerini e tanti altri rappresentanti del mondo dello spettacolo.

La Regione Lazio sostiene il lavoro portato avanti in questi anni dalla Procura di Roma e dalle Forze di Polizia, che hanno rappresentato la forza dello Stato nel contrasto ai clan mafiosi in un territorio caratterizzato da uno scenario criminale complesso in cui organizzazioni criminali autoctone e di derivazione meridionale hanno avuto l’egemonia degli affari illeciti.

“In questi anni la Regione Lazio è sempre stata vicino a Federica Angeli e alla comunità di Ostia con progetti di legalità nelle scuole e di sostegno all’Amministrazione Giudiziaria del Porto, cosi come con progetti sociali come la prossima apertura della Palestra della Legalità o l’inaugurazione dello Studentato ‘Giulio Regeni’, l’avvio dei corsi del Politecnico del Mare cosi come il sostegno all’Arena del Cinema America che questa estate ha visto migliaia di giovani incontrarsi all’insegna di una nuova socialità - lo dichiara in una nota Gianpiero Cioffredi, Presidente dell'Osservatorio Sicurezza e Legalità, che ha aggiunto: la nostra adesione alla manifestazione dell’associazione ‘Noi’ organizzata per domenica 30 settembre si inserisce in questo percorso di assunzione di responsabilità da parte della Regione Lazio per contribuire a coltivare quei semi di legalità decisivi per liberare Ostia e Roma dalle mafie e dalla corruzione”.