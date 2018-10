CONTENUTI DELLA PAGINA

RIFIUTI: PROROGATO FINO A DICEMBRE CONFERIMENTO IN ABRUZZO

La proroga rientra nell’Accordo di Programma sottoscritto da Regione Lazio e Regione Abruzzo per la gestione di 39.000 tonnellate di rifiuti “talquale” raccolte da AMA spa. L’Amministrazione regionale garantisce una fattiva collaborazione al Comune di Roma per affrontare le criticità della gestione del sistema dei rifiuti urbani.