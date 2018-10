CONTENUTI DELLA PAGINA

RICERCA: PRESENTATO IL CENTRO DI ECCELLENZA DEL DTC





Unire innovazione, tecnologia e fruizione del bene culturale: è l’obiettivo del Centro di Eccellenza del Distretto Tecnologico per i Beni e le Attività culturali del Lazio. Il progetto, finanziato con 6 milioni di euro, raggrupperà, con La Sapienza capofila, 8 tra i principali organismi di ricerca del settore