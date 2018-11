CONTENUTI DELLA PAGINA

SANITÀ: UN NUOVO MACCHINARIO PER LA RADIOLOGIA AD AMATRICE





Da oggi la struttura è dotata anche di una nuova apparecchiatura radiologica multifunzionale in grado di effettuare radiografie in formato digitale diretto, particolarmente adatte all’esecuzione di esami urgenti che necessitano di un tempestivo ed accurato inquadramento diagnostico