SANITÀ: 4 MILIONI DI RISPARMI IN 3 ANNI CON LA CENTRALE ACQUISTI

Nell’ultimo triennio quasi 4 milioni di euro di risparmi con la Centrale Acquisti: un bel risultato in termini di efficienza e dei conseguenti risparmi per l’intero sistema sanitario

10/12/2018 -

beni, servizi e dispositivi medici; farmaci e vaccini; beni e servizi per le strutture sanitarie.

Sono state effettuate in totale 41 iniziative di gara suddivise in tre macro aree:ottenendo risparmi per 592 mila euro e tra queste i maggiori risparmi hanno riguardato il multiservizio tecnologico sanitario, gli ausili per l’incontinenza e i rifiuti speciali.e tra queste i maggiori risparmi hanno riguardato la spesa farmaceutica derivante dai farmaci innovativi e dall’alto costo.e tra queste i maggiori risparmi hanno riguardato le coperture assicurative e la piattaforma di e-procurement.“Si tratta di un’attività di efficientamento molto importante e che produce consistenti risparmi per l’intero sistema sanitario: risorse che possiamo reinvestire per migliorare i servizi e la qualità dell'assistenza sanitaria” – parole del presidente,“Grazie alla centrale unica per gli acquisti possiamo aggregare e ottimizzare le risorse a disposizione per gli acquisti ottenendo risultati migliori mantenendo sempre alti gli standard qualitativi” – cosìl’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria.