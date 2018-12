CONTENUTI DELLA PAGINA

WIFI: PROTOCOLLO D’INTESA CON IL MINISTERO

Sottoscritto oggi un protocollo d’Intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Lazio per la diffusione di connettività Wi-Fi e piattaforme intelligenti. L’obiettivo è da una parte Connettere con il wi-fi le aree del cratere, dall’altro imprimere un’accelerazione al piano banda ultralarga in tutto il Lazio