SANITA’: UN MACCHINARIO DI ULTIMA GENERAZIONE AL SANT’ANDREA





Inaugurata oggi all’ospedale Sant’Andrea la nuova PET, con un investimento di 2,4 milioni di euro. La forte riduzione dei tempi di esecuzione consentirà, inoltre, un aumento dei volumi di attività e una riduzione dei tempi di attesa per gli utenti, che beneficiano anche di una più bassa dose di radiofarmaci