UNA GIORNATA DEDICATA ALL'INTEGRAZIONE E AL LAVORO CON IL PROGETTO IPOCAD





Oggi all’Auditorium Seraphicum, in via del Serafico 1, si svolgerà l’evento “Welfare, Integrazione e Lavoro” per presentare i risultati raggiunti dal progetto IPoCAD. Una giornata dedicata alla multiculturalità e all’integrazione, durante la quale verranno coinvolte le Istituzioni, le Associazioni, gli Enti Locali e tutti i protagonisti che hanno preso parte alle attività progettuali