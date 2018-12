CONTENUTI DELLA PAGINA

DUE NUOVI CENTRI ANTIVIOLENZA A NETTUNO E APRILIA





Aperte due nuove strutture: una ad Aprilia, in provincia di Latina, e l’altra a Nettuno, in provincia di Roma. Sale così a 14 il numero dei centri antiviolenza esistenti su tutto il territorio regionale. Ammontano a oltre 6 milioni di euro le risorse già impegnate dalla Regione per la rete dei centri antiviolenza e le case rifugio