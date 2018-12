L’appuntamento è domenica 16 dicembre 2018. Tre gli screening che verranno eseguiti gratuitamente e senza prenotazione dal personale sanitario della Cardiologia, Pneumologia e Dietologia e Nutrizione: qui tutte le info

14/12/2018 -

Si tratta di un’iniziativa corale, unica nel suo genere, che vedrà coinvolti ben quindici Servizi aziendali legati dal tema della Medicina di Genere, un approccio diverso e innovativo alletra uomo, donna e bambino.

L’appuntamento è domenica 16 dicembre 2018, presso il centro commerciale Perseo (via Fundania – Rieti). Dalle ore 10 alle ore 19 il personale medico ed infermieristico del Servizio di Salute Mentale, Dipendenze e Patologie D’Abuso, Senologia, Cardiologia, Pneumologia, Diabetologia, Medicina dello Sport, Servizio Dietetico e Nutrizionale, Servizio di Igiene, Alimenti e Nutrizione, Ostetricia e Ginecologia, Medicina Narrativa, Cure per Bambino con Cronicità, Coordinamento Locale Trapianti Rieti, Screening Prevenzione Tumori, sarà a disposizione dei cittadini per una giornata dedicata all’informazione, alla condivisione, all’ascolto e al confronto, ma soprattutto alla prevenzione.

Tre gli screening che verranno eseguiti gratuitamente e senza prenotazione dal personale sanitario della Cardiologia, Pneumologia e Dietologia e Nutrizione:

la misurazione della pressione arteriosa;

il test della funzionalità respiratoria (spirometria);

la misurazione peso ed altezza con calcolo BMI (indice di massa corporea).

Presente anche una postazione con personale dedicato per la prenotazione degli screening oncologici.

“Portare i nostri servizi in “piazza”, anche se si tratta di una piazza di un grande centro commerciale - spiega il Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo - significa valorizzare la funzione di servizio della sanità pubblica e far comprendere ai cittadini che la Asl di Rieti è una Azienda formata da professionisti che ogni giorno lavorano con competenza per rispondere ai bisogni della popolazione. “A Natale, la Salute il regalo più grande” vuole essere un’occasione di dialogo con i cittadini, ma anche un momento di informazione e prevenzione sul tema di salute, benessere e di corretto stile di vita. Si tratta di un’iniziativa su cui crediamo molto, poiché rappresenta un’autentica opportunità per avvicinare ancor di più le Istituzioni ai cittadini”.