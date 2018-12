CONTENUTI DELLA PAGINA

EDUCAZIONE ALIMENTARE: AL VIA IL NUOVO BANDO DI ‘SAPERE I SAPORI’





Il progetto è dedicato alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado. L’obiettivo è favorire la conoscenza dei prodotti tipici regionali e una sana e corretta alimentazione, il progetto punta a incrementare le competenze trasversali per la formazione e la crescita