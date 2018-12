CONTENUTI DELLA PAGINA

APPROVATO IL NUOVO BILANCIO: PER LA CRESCITA E LA RIDUZIONE DELLE DISUGUAGLIANZE





La manovra di bilancio 2019-2021, al netto del settore sanitario, delle altre risorse vincolate e delle partite tecniche, ammonta complessivamente a 3,42mld di euro per l’anno 2019, 3,31mld per l’anno 2020 e 3,27mld per l’anno 2021. Un bilancio improntato alla crescita e alla riduzione delle disuguaglianze, con un’attenzione particolare alle famiglie, alle imprese e all’ambiente