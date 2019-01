CONTENUTI DELLA PAGINA

SANITA’: PROSEGUE L’ESPERIENZA DELL’AMBULATORIO PEDIATRICO DI COLLEFERRO





Dal 22 dicembre al 1° gennaio la struttura ha fatto registrare 450 accessi. Il servizio ha visto la presenza dei Pediatri di Libera Scelta durante le festività natalizie, nei giorni di sabato, domenica, festivi e prefestivi, con l’obiettivo di assicurare la copertura assistenziale nell'ambito delle cure pediatriche. Da qui la decisione di proseguire l’esperienza e renderla stabile e organica nell’offerta dei servizi sanitari al territorio