PARCHI LAZIO: GLI APPUNTAMENTI E LE INIZIATIVE IN CORSO

Tanti appuntamenti in tutto il Lazio per conoscere le bellezze naturalistiche della nostra regione. Con Giorniverdi in programma un calendario ricco di appuntamenti

10/01/2019 -

ConGiorniverdi in programma un calendario ricco di appuntamenti.Osservare e riconoscere gli uccelli acquatici in inverno. Corso pratico di Birdwatching per imparare a riconoscere le specie di uccelli acquatici (stanziali, svernanti e migratori) nella regione Lazio nel periodo invernale. Le date delle prossime lezioni sono:13 gennaio - Vulci per IWC censimento uccelli svernanti26 gennaio - Laguna di Orbetello10 febbraio - Oasi WWF di AlvianoA Cori, in provincia di Latina, si terrà mercoledì 12 gennaio -una conferenza scientifica per conoscere e valorizzare la biodiversità dei monti Lepini. L’appuntamento è al Teatro Comunale Luigi Pistilli di Cori dalle ore 9,00 alle ore 17,00.Domenica 13 gennaio in programma l’escursione naturalistica al Parco Marturanum nel comune di Barbarano Romano e Blera. Si parte da Blera per raggiungere dopo circa 4 ore l'abitato di Barbarano Romano. A cura dell'associazione Antico Presente. Appuntamento ore 9,30 in piazza Papa Giovanni XXIII a Blera (VT) di fronte al ristorante la Torretta. Per informazioni e prenotazioni: info@anticopresente.it.Lunedì 14 gennaio alla Riserva Monte Rufeno degustazione di olio dalle ore 16,30 alle ore 18. Obbligatoria la prenotazione al tel.0763 733442. Inoltre è possibile visitare il Museo del Fiore.Mercoledì 16 gennaio alla sala Tevere della Regione Lazio dalle ore 9,30 alle ore 13,30 sarà presentato l’atlante della flora vascolare.Domenica 20 gennaiol parco dei monti Simbruini e il comune di Jenne organizzano la tradizionale festa di Sant’Antonio dalle ore 9,30 alle 13,00.Da martedì 8 gennaio: museo Ebraico aperto dal martedì alla domenica dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 tel. 0771 513644; Palazzo Caetani aperto dal martedì alla domenica ore 09,00-13,00 e ore 16,00-20,00 tel. 0771 513644.