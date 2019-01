CONTENUTI DELLA PAGINA

A ZAGAROLO UN NUOVO SPAZIO ATTIVO





Ha aperto oggi a Zagarolo, in provincia di Roma, il decimo Spazio Attivo del Lazio. Gli Spazio Attivo sono luoghi d'impresa e di formazione aperti a studenti, creativi, innovatori, imprenditori e insegnanti. 2000 mq dedicati all’innovazione, alle startup e al coworking. Un nuovo punto di riferimento per tanti studenti e talenti creativi