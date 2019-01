CONTENUTI DELLA PAGINA

CASTELLO DI SANTA SEVERA: BOOM DEL “VILLAGGIO DI BABBO NATALE”





Più di 25.000 i visitatori del “Villaggio di Babbo Natale” allestito all’interno del Castello di Santa Severa dall’8 dicembre al 6 gennaio 2019. Oltre 40.000, invece, le presenze al Castello che ha visto anche triplicare, rispetto allo scorso anno, gli ingressi al sistema museale ospitato da complesso monumentale, con l’ostello affacciato sul mare che ha fatto segnare quasi sempre il tutto esaurito