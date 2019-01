CONTENUTI DELLA PAGINA

COTRAL, LOTTA AI “FURBETTI” SUL BUS: OBBLIGATORIO CONVALIDARE BIGLIETTI E ABBONAMENTI A BORDO





Pagare tutti per viaggiare meglio: ogni volta che si prende il bus sarà obbligatorio salire dalla porta anteriore e convalidare il proprio titolo di viaggio alle macchinette obliteratrici. L’obiettivo è quello di coinvolgere i clienti nella lotta all’evasione tariffaria, sensibilizzandoli sulle buone pratiche di utilizzo del servizio e attivando il controllo sociale. In questo modo l’azienda intende anche rispondere alle richieste della clientela di incrementare la lotta ai “furbetti” per accrescere la qualità del servizio