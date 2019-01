CONTENUTI DELLA PAGINA

AGRICOLTURA: UN NUOVO BANDO OCM VINO PER FINANZIARE SETTORE VITIVINICOLO





La Regione Lazio ha aperto la raccolta di domande per la misura di sostegno Investimenti dell’OCM vino per la campagna 2018-2019. Il sostegno è previsto per investimenti in impianti di trattamento e in infrastrutture vitivinicole; strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e produzione e commercializzazione dei prodotti