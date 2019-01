Domenica 20 gennaio, in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate, torna la tradizionale Festa degli Animali Domestici e da Cortile nel Parco Regionale dell'Appia Antica. Gli amanti dei prodotti tipici avranno un’ampia scelta delle migliori produzioni del Lazio provenienti dalle aree protette regionali con i prodotti Natura In Campo

19/01/2019 -

torna la tradizionale Festa degli Animali Domestici e da Cortile nel Parco Regionale dell'Appia Antica.Dopo la messa e la benedizione di tutti gli animali presenti, nella Valle della Caffarella sul lato di via Latina, nei pressi di Largo Tacchi Venturi, sarà organizzato, dalle 10.30 alle 16.00, un grande spazio “Fattoria didattica” dove i bambini potranno avvicinarsi agli animali e conoscere i piccoli e grandi segreti sulla loro vita e la loro cura. Alcune attività saranno a prenotazione sul posto. Sempre per i più piccoli, sono previsti diversi momenti di avvicinamento al mondo delle api e alle meraviglie della natura.provenienti dalle aree protette regionali con i prodotti Natura In Campo. Non mancheranno momenti di spettacolo con la musica e le danze della tradizione laziale con l’Orchestra Popolare del Parco dell’Appia Antica., dove sarà presente durante tutta la giornata il birrificio Vale la Pena promosso dalla onlus Semi di Libertà.Gradita la prenotazione casadelparco@parcoappiaantica.it