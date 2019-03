LAVORO: LE NUOVE MISURE DELLA REGIONE LAZIO

Presentato oggi un pacchetto di azioni per il lavoro da quasi 180 milioni di euro per oltre 70mila persone. Obiettivo delle nuove misure, illustrate dall’assessore al lavoro Di Berardino, fare un ulteriore salto di qualità per sostenere l’occupazione a tutti i livelli

06/03/2019 -

Sostegno ai giovani. 8mila giovani fino a 29 anni che non lavorano né studiano saranno interessati dal Bando da 13 milioni di euro (con fondi FSE) per partecipare a tirocini extracurriculari. Il tirocinio durerà 6 mesi con indennità di 800 euro mensili, di cui 300 a carico della Regione.

8mila giovani fino a 29 anni che non lavorano né studiano saranno interessati dal Bando da 13 milioni di euro (con fondi FSE) per partecipare a tirocini extracurriculari. Il tirocinio durerà 6 mesi con indennità di 800 euro mensili, di cui 300 a carico della Regione. Bando per il contratto di apprendistato giovanile da oltre 11 milioni di euro per 12mila giovani , mediante il finanziamento della formazione in raccordo con le Università, le scuole (ITS e secondo grado) e gli enti di ricerca.

, mediante il finanziamento della formazione in raccordo con le Università, le scuole (ITS e secondo grado) e gli enti di ricerca. Lotta al precariato. Per il lavoro di qualità il Bonus assunzioni da 34 milioni di euro (fondi FSE) con incentivi fino a 8mila euro per chi assume con contratto a tempo indeterminato. Coinvolte oltre 4mila persone.

Per il lavoro di qualità il Bonus assunzioni da 34 milioni di euro (fondi FSE) con incentivi fino a 8mila euro per chi assume con contratto a tempo indeterminato. Coinvolte oltre 4mila persone. Il bando “Aeromobile” da 2,5 milioni di euro per sostenere lo sviluppo delle imprese dell’indotto del settore dell’aeromobile e stabilizzare il personale del comparto.

per sostenere lo sviluppo delle imprese dell’indotto del settore dell’aeromobile e stabilizzare il personale del comparto. Interventi a sostegno di crisi aziendali: 5,5 milioni di euro per 3 mila lavoratori coinvolti in crisi aziendali che vengono sostenuti con un percorso di aggiornamento professionale e inserimento lavorativo.

. Il tirocinio ha una durata massima di dodici mesi e prevede un’indennità di 800 euro mensili a carico della Regione.(7 milioni di euro per 6 mesi di aggiornamento professionale a 800 euro mensili con fondi FSE).che coinvolgerà 1000 persone sopra i 58 anni che faticano a ricollocarsi. Con un investimento di 12 milioni di euro si prevede una indennità di 580 euro per 24 mesi, per attività e servizi a beneficio della comunità., attraverso incentivi a fondo perduto con una particolare attenzione all’autoimprenditorialità femminile (3,5 milioni di euro).“Ci sono 180 milioni dedicati al sostegno al lavoro, cioè a coloro che stanno entrando nel mondo del lavoro e non debbono essere lasciati soli. Tredici milioni per tirocini pagati fino a 800 euro al mese per un lavoro vero, non tirocini che diventano forme di sfruttamento dei ragazzi, e poi 11 milioni di euro per contratti di apprendistato – parole del presidente,, cha ha aggiunto: 16,5 milioni per persone diversamente abili, i soggetti più fragili che pagano due volte le crisi e strumenti per chi rischia di essere espulso dal mondo del lavoro in età adulta”“Con questo pacchetto, d'accordo con le parti sociali, pensiamo di preparare e stimolare le imprese e le persone al lavoro. Queste misure sono rivolte a tutti, perché non vogliamo che nessuno resti indietro” - così l'assessore al Lavoro e Nuovi diritti,