IL TURISMO SLOW DEL LAZIO ALL'ITB DI BERLINO





La Regione Lazio torna anche quest’anno alla ITB, la maggiore fiera internazionale dedicata al turismo che si svolge a Berlino dal 6 al 10 marzo. Tante proposte innovative per scoprire il Lazio in modo nuovo e sostenibile: tante esperienze di viaggio per un turismo slow rispettoso dei luoghi e delle loro comunità