PROTEZIONE CIVILE: CONSEGNATO PICK-UP ALLA “G. CARIA PARACADUTISTI ONLUS”





L’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha consegnato in comodato d’uso a titolo gratuito un nuovo pick-up all’associazione di soccorso “Giannino Caria paracadutisti onlus”. L’iniziativa nasce a seguito di un rogo doloso che nello scorso febbraio ha distrutto il parco mezzi dell’associazione