Sei in: Home sala stampa \ dettaglio notizia

CONTENUTI DELLA PAGINA

VINITALY: PREMIO “ANGELO BETTI” A GIOVANNI TERENZI





È Giovanni Terenzi, di Serrone in provincia di Frosinone, il produttore designato dalla Regione Lazio quale vincitore del Premio “Angelo Betti”. Il Premio “Benemeriti della Vitivinicoltura Italiana”, intitolato all’ideatore di Vinitaly