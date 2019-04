CONTENUTI DELLA PAGINA

AIDS: NEL LAZIO ISTITUITA COMMISSIONE REGIONALE

La Regione istituirà, come richiesto dal Ministero della Salute, la Commissione AIDS e il gruppo di coordinamento. Le sue funzioni saranno affidate all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. La Commissione comprende esperti di alto profilo e esperienza in ambito HIV/AIDS