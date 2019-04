CONTENUTI DELLA PAGINA

RICERCA: AL VIA BANDO “PROGETTI STRATEGICI” CON OLTRE 14 MILIONI





Pubblicato oggi il bando “Progetti strategici” che, con una dotazione di 14,2 milioni di euro del POR FESR 2014-2020, intende sostenere progetti di ricerca e sviluppo di imprese e Organismi della Ricerca (OdR) in tre aree chiave dell’economia regionale. I progetti saranno realizzati da imprese del Lazio, anche in aggregazione tra loro, e in effettiva collaborazione con gli Organismi di ricerca