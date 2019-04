CONTENUTI DELLA PAGINA

SOCIALE: DA REGIONE OK A OSSERVATORIO POLITICHE SOCIALI





Il Lazio ha il suo Osservatorio regionale delle politiche sociali, come previsto dal piano della Regione Lazio 'Prendersi cura, un bene comune'. I componenti saranno 30, designati in modo da garantire la partecipazione di tutto il mondo dei servizi sociali: referenti istituzionali, esperti, rappresentanti del terzo settore, oltre alle organizzazioni sindacali ed economiche