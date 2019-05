CONTENUTI DELLA PAGINA

SANITÀ: AUMENTA ADESIONE A SCREENING, +23 MILA RISPETTO AL 2017’





Prosegue nel Lazio l’impegno per rafforzare la prevenzione. Nell’ultimo nel Lazio anno aumentano le adesioni agli screening oncologici per la mammella, la cervice uterina e il colon retto: oltre 546 mila le adesioni dei cittadini che hanno risposto positivamente alla lettera inviata dalle rispettive Asl per effettuare gli screening