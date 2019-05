CONTENUTI DELLA PAGINA

MANUTENZIONE AREE VERDI: 1,3 MLN EURO AI COMUNI





1,3 milioni di euro per il mantenimento delle aree verdi. Potranno fare domanda i Comuni o gli Enti gestori di Aree Naturali Protette che stipulano apposite convenzioni con comitati di quartiere o associazioni senza fini di lucro, costituite da cittadini che intendono dedicarsi alla manutenzione dell’ambiente in cui vivono o lavorano