SANITA’: SUCCESSO PER CAMPAGNA VACCINO ANTINFLUENZALE, MA ESTENDERE COPERTURE





Successo nel Lazio per la campagna vaccinale antinfluenzale che ha visto un incremento su tutto il territorio delle vaccinazioni rispetto all’anno passato. Vaccinarsi è importante e la Regione continuerà nel lavoro per aumentare le coperture soprattutto verso gli anziani e i soggetti a rischio