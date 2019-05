CONTENUTI DELLA PAGINA

CAPORALATO: REGIONE LAZIO E COMUNI DEL SUD PONTINO FIRMANO ACCORDO PER NAVETTE GRATUITE





Servizi gratuiti dedicati ai braccianti agricoli da e per il luogo di lavoro nel sud pontino. È quanto previsto dall’accordo firmato questa mattina alla Prefettura di Latina tra la Regione Lazio e i comuni del sud pontino. L'obiettivo dell'accordo è quello di intercettare tutta la domanda emersa ed eliminare il fenomeno dei trasporti irregolari, attualmente prima forma di ingaggio tra i caporali e i lavoratori stessi