SANITÀ: NASCE IL SISTEMA INFORMATIVO UNICO SCREENING NEONATALI





Istituito con un decreto del Commissario ad acta il nuovo sistema informativo unico regionale degli Screening Neonatali audiologico, metabolico esteso e oftalmologico. Il Lazio è tra le prime Regioni in Italia a dotarsi di un sistema unico informatizzato che permette di rilevare, acquisire e gestire i dati del percorso sugli screening neonatali