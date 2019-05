CONTENUTI DELLA PAGINA

SVILUPPO ECONOMICO: INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER ‘RINASCIMENTO ROMA’





L’incontro si è svolto in Regione alla presenza dell’assessore allo Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella e le associazioni di categoria, ha messo le basi di un lavoro sinergico tra enti e corpi intermedi per rilanciare lo sviluppo e l’economia della Città Metropolitana di Roma Capitale