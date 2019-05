CONTENUTI DELLA PAGINA

SANITÀ: 4 ZAMPE CON TE ALL’OSPEDALE DEI CASTELLI





Il provvedimento consente e disciplina l’accesso di cani, gatti e conigli in visita a pazienti ricoverati presso strutture sanitarie e ospedaliere, pubbliche e private, accreditate. Il momento della malattia è una fase molto difficile da affrontare e avere al proprio fianco, oltre ai parenti e le persone care, anche i nostri animali domestici è un fattore che può avere ricadute molto positive