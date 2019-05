CONTENUTI DELLA PAGINA

MOBILITÀ: 240 MILIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ROMA





Ammonta a 240 milioni di euro il contributo stanziato dalla Regione Lazio per il servizio di trasporto pubblico urbano di Roma Capitale. È quanto stabilito questa mattina dalla giunta Zingaretti con l’approvazione della delibera relativa all’assegnazione a Roma Capitale delle risorse finanziarie a valere sul Fondo Regionale Trasporti per l’anno 2019