SANITÀ: 100 NUOVE ASSUNZIONI NEI CONSULTORI, TUTTE LE INFO





Pubblicati tre bandi di concorso per assumere psicologi e psicologhe, pediatri e pediatre, ginecologi e ginecologhe nella rete consultori del Lazio. È la prima volta che viene indetto un concorso specifico per reclutare personale per i Consultori. Nello specifico saranno reclutate: 67 nuove unità e le restanti 33 attraverso la mobilità nazionale