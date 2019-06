CONTENUTI DELLA PAGINA

ECONOMIA: FITCH MIGLIORA RATING DA F3 a F2





L'agenzia Fitch Ratings ha aggiornato il giudizio di rating sull'Ente Regione Lazio. Migliora il rating di breve periodo, passando da F3 a F2 e si conferma quello di lungo periodo a BBB-. Tra le motivazioni il significativo miglioramento della liquidità regionale, che si traduce in una maggiore stabilità finanziaria