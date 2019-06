CONTENUTI DELLA PAGINA

ESPLOSIONE A ROCCA DI PAPA: SOCCORSI TEMPESTIVI





Questa mattina un'esplosione ha coinvolto la sede del Municipio di Rocca di Papa. I soccorsi sono stati immediatamente attivati con 2 elicotteri, 4 ambulanze e 2 automediche dell'Ares 118 operativi. È stato inoltre istituito da Ares un Posto di comando avanzato in stretto contatto con i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. I soccorsi sanitari sono coordinati direttamente dalla centrale operativa del Ares 118