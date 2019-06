CONTENUTI DELLA PAGINA

SVILUPPO: AUMENTA L’EXPORT, BOOM NEL LAZIO





I dati Istat appena diffusi sull'export certificano che nei primi 3 mesi del 2019 il Lazio registra un boom dell’export: +21% a fronte di una media nazionale del +2%. Il Lazio (dopo il Molise) è la prima regione per aumento dell’export nei primi 3 mesi del 2019